Допомога від ООН: чому не всі пенсіонери отримали виплати

ООН надає гуманітарну допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення. Раніше вона надавала допомогу пенсіонерам, а нині кошти також будуть отримувати громадяни з інвалідністю.

Доплату до пенсії від ООН

Проте, не всі пенсіонери змогли отримати допомогу від ООН. Експерт із пенсійної справи Сергій Коробкін звертає увагу, що для отримання цієї виплати потрібен збіг одразу трьох умов:

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Пенсіонер має проживати там, де тривають бойові дії, або в прифронтовій зоні. Пенсія має бути не більше 3 000 гривень. Відсутність будь-яких виплат від будь-яких міжнародних організацій і допомоги для ВПО раніше.

Тобто якщо ви не проживаєте на відповідних територіях, то доплати до пенсії не буде. Якщо людина проживає на таких територіях, але отримує пенсію, вищу за 3 000 гривень, доплати також не буде,

– пояснює експерт.

При цьому, немає чіткого розміру доплати. Доплачують стільки, щоб загальна сума пенсії становила – 3 000 гривень. Проте, виплата не може бути менш як 100 гривень.

Як отримати допомогу від ООН

У створених ООН спільно з Мінсоцполітики та Пенсійним фондом реєстрах зазначено для кожного пенсіонера:

місце реєстрації;

розмір пенсій;

отримання будь-яких допомог.

Таким чином, нарахування додаткової підтримки від ООН здійснюється автоматично одночасно з виплатами пенсій.

Щоб отримати таку надбавку, не потрібно писати якусь заяву та звертатися до Пенсійного фонду, це робиться автоматично,

– стверджує Коробкін.

Експерт також зауважує, що ця допомога є тимчасовою і надається протягом чотирьох місяців.

Які розміри пенсій в Україні

На сьогодні середній розмір пенсії в Україні становить – 5385,25 гривні. Проте, майже 30% пенсіонерів досі отримують пенсію не вищу за 3000 гривень.

Втім, у порівнянні з минулим роком, ця ситуація дещо покращилася: таких пенсіонерів стало менше на 10%. Проте, 65% пенсіонерів досі одержують пенсію до 5 тисяч гривень.

Нині пенсійні виплати виглядають наступним чином:

до 2000 гривень – одержують 64,60 тисячі пенсіонерів (0,6%);

від 2001 до 3000 гривень – 3,06 мільйона пенсіонерів (29,1%);

від 3001 до 4000 гривень – 2,23 мільйона пенсіонерів (21,3 %);

від 4001 до 5000 гривень – 1,57 мільйона пенсіонерів (14,9%);

від 5001 до 10 000 гривень – 2,44 мільйона пенсіонерів (23,2%);

понад 10 000 гривень – 1,15 мільйона пенсіонерів (10,9%).

Кількість пенсіонерів в Україні сьогодні становить трохи більше ніж 10 мільйонів.