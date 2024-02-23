Кому перенесуть індексацію
Кабмін прийняв рішення про перенесення індексації для науковців, держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування. Раніше цей перерахунок планувався 1 липня.
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Завдяки індексації, для понад 10 мільйонів громадян з 1 березня пенсії підвищаться на 8%. Розмір індексації обчислено на базі остаточних офіційних показників розвитку економіки у 2023 році: інфляція у розмірі 5,1%; зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески – 7%,
– йдеться у повідомленні Мінсоцполітики
Однак, тепер ця індексація відбуватиметься з 1 березня 2024 року. Під вказані категорії підпадають 20,8 тисячі осіб. Їхні виплати будуть проіндексовані на 8%.
Що ще відомо про індексацію
На 8% були проіндексовані виплати і інших громадян. Йдеться про таких осіб:
- пенсіонери, які отримують пенсію на загальних підставах – 9,5 мільйонів громадян;
- колишні працівники силових відомств – 596 тисяч осіб;
- громадяни, які набули інвалідність внаслідок ЧАЕС – 97,8 тисячі людей.
Також з 1 березня відбудеться перерахунок щомісячних страхових виплат. Зараз їх отримують 161,4 тисячі осіб.