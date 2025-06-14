Допомога по безробіттю з липня 2025 року: кому і скільки будуть платити
- Допомога по безробіттю в Україні доступна громадянам від 15 до 70 років, за умови відсутності працевлаштування та наявності щонайменше 7 місяців офіційного стажу перед зверненням.
- Розмір допомоги залежить від страхового стажу: від 50% середньої зарплати для стажу до 3 років до 80% для стажу понад 30 років, причому повна сума виплачується лише у першій половині періоду допомоги.
Українці мають право на допомогу по безробіттю. Які виплати очікувати з липня 2025 року та на що звертати увагу під час їх оформлення, читайте далі.
Хто може отримати на допомогу по безробіттю у липні
Отримати статус безробітного в Україні можуть громадяни віком від 15 до 70 років. Головна умова це відсутність працевлаштування, заробітку або інших законних доходів, а також готовність працювати, розповідає 24 Канал.
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Щоб претендувати на допомогу, потрібно мати щонайменше 7 місяців офіційного стажу перед зверненням до Центру зайнятості. Нині більшість безробітних можуть отримувати допомогу протягом 90 днів, а от люди передпенсійного віку мають право на виплати до 360 днів.
Важливо! Якщо людина вперше реєструється як безробітна, їй надається мінімальна виплата у розмірі 1 500 гривень на місяць.
Як визначається розмір допомоги по безробіттю
Розмір допомоги по безробіттю напряму залежить від тривалості страхового стажу. Чим більший стаж, тим вищий відсоток від середньої зарплати:
- до 3 років – 50%;
- від 3 до 6 років – 55%;
- 6 – 12 років – 60%;
- 12 – 18 років – 65%;
- 18 – 24 роки – 70%;
- 24 – 30 років – 75%;
- понад 30 років – 80%.
Однак повну суму виплачують не весь період. Першу частину терміну людина отримує 100% призначеної допомоги, а в другій половині виплати зменшуються до 50%.