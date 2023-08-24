Новий порядок надання субсидії: хто більше не отримає пільги
24 серпня 2023, 14:33Читать новость на русском
Уряд оголосив список громадян, які більше не отримуватимуть субсидії. Пільги анулюють у вересні. Хто восени не отримає грошову допомогу від держави, розповідаємо далі.
Хто більше не отримає субсидії
В Україні запроваджено допомогу для громадян, що самостійно не можуть оплатити комунальні платежі. Щоб отримати субсидію, потрібно надати докази про складну життєву ситуацію.
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Кому скасують субсидію:
- громадянам, що мають депозит або облігаційні папери більш ніж на 100 тисяч гривень;
- особам, які володіють квартирою більш ніж 130 метрів квадратних або будинком понад 230 метрів квадратних;
- людям, які за 12 місяців здійснила будь-яку операцію на більш ніж 50 тисяч гривень;
- тим, хто здійснив покупку транспортного засобу, якому менше 5 років;
- у випадку, коли в родині є неповнолітні, що не можуть працювати.
Як оформити субсидію
Для оформлення субсидії, необхідно звернутися у найближче Управління соціального захисту. Порядок оформлення пільг:
- напишіть заяву;
- додайте декларацію про доходи;
- прикріпіть документ про оренду або право власності на вказану адресу;
- при наявності, додайте документи про додаткові пільги.