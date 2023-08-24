Новий порядок надання субсидії: хто більше не отримає пільги

Уряд оголосив список громадян, які більше не отримуватимуть субсидії. Пільги анулюють у вересні. Хто восени не отримає грошову допомогу від держави, розповідаємо далі.

Хто більше не отримає субсидії

В Україні запроваджено допомогу для громадян, що самостійно не можуть оплатити комунальні платежі. Щоб отримати субсидію, потрібно надати докази про складну життєву ситуацію.

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Кому скасують субсидію:

громадянам, що мають депозит або облігаційні папери більш ніж на 100 тисяч гривень;

особам, які володіють квартирою більш ніж 130 метрів квадратних або будинком понад 230 метрів квадратних;

людям, які за 12 місяців здійснила будь-яку операцію на більш ніж 50 тисяч гривень;

тим, хто здійснив покупку транспортного засобу, якому менше 5 років;

у випадку, коли в родині є неповнолітні, що не можуть працювати.

Як оформити субсидію

Середній розмір субсидії в неопалювальний сезон 350 – 400 гривень.

Для оформлення субсидії, необхідно звернутися у найближче Управління соціального захисту. Порядок оформлення пільг:

напишіть заяву;

додайте декларацію про доходи;

прикріпіть документ про оренду або право власності на вказану адресу;

при наявності, додайте документи про додаткові пільги.

У декларацію потрібно додати інформацію про всі доходи. Якщо перевірка виявить, що ви приховали певні надходження коштів, ви отримаєте автоматичну відмову.Поки ваша заява знаходиться на етапі розгляду, пільги не нараховуються та у майбутньому не компенсуються.