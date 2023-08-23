Чи чекати українцям підвищення тарифів у вересні

Газ

Збільшення тарифів цьогоріч, вірогідно, не буде. 22 серпня уряд "заморозив" можливість компаній-постачальників підвищувати комунальні.

Читайте також "Заморозка" тарифів: чи буде підвищення комунальних у 2024 році

Раніше тариф на газ був поділений на річний та місячний. Сума оплати мала переглядатися у кінці 2022 року. Після початку повномасштабного вторгнення, уряд ввів заборону на збільшення річного тарифу. Місячний може перераховуватися і до тепер.

Через складну економічну ситуацію, "Нафтогаз" поглинув деяких постачальників і тепер займає 98% ринку, 2% залишаються у інших регуляторів.

Денис Шмигаль заявив, що уряд продовжив дію ПСО на ринку природного газу. Рішення буде чинним до середини квітня 2024 року.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України "Нафтогаз" буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною – 7,4 гривні за кубічний метр.

Електроенергія

У червні відбулося збільшення ціни на електрику. Зараз тариф на електроенергію становить – 2,64 гривні за кіловат-годину. Проте, цієї суми також недостатньо для того аби покрити витрати. Експерти вважають, що тариф для українців має бути понад 5 гривень за кіловат-годину.

Зараз різницю між ціною закупівлі та оплатою тарифів покривають компанії-постачальники. Проте ця система не зможе протриматися довго, адже Україні потрібні значні ресурси для відновлення енергосистеми.

Водопостачання та водовідведення

Тарифи на водопостачання індивідуальні і залежать від того, хто саме є вашим постачальником.

Поки що підвищень оплати за тариф не передбачається. Однак, у деяких компаній ціна може корелюватися через індивідуальні показники.

Зауважте! Українці також мають індивідуальні платежі, наприклад, обслуговування ліфта, прибирання території біля дому, робота домофона та інші. Розмір цих витрат визначається окремо кожною громадою.