Чи чекати українцям підвищення тарифів у вересні
- Газ
Збільшення тарифів цьогоріч, вірогідно, не буде. 22 серпня уряд "заморозив" можливість компаній-постачальників підвищувати комунальні.
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Раніше тариф на газ був поділений на річний та місячний. Сума оплати мала переглядатися у кінці 2022 року. Після початку повномасштабного вторгнення, уряд ввів заборону на збільшення річного тарифу. Місячний може перераховуватися і до тепер.
Через складну економічну ситуацію, "Нафтогаз" поглинув деяких постачальників і тепер займає 98% ринку, 2% залишаються у інших регуляторів.
Денис Шмигаль заявив, що уряд продовжив дію ПСО на ринку природного газу. Рішення буде чинним до середини квітня 2024 року.
"Нафтогаз" буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною – 7,4 гривні за кубічний метр.
- Електроенергія
У червні відбулося збільшення ціни на електрику. Зараз тариф на електроенергію становить – 2,64 гривні за кіловат-годину. Проте, цієї суми також недостатньо для того аби покрити витрати. Експерти вважають, що тариф для українців має бути понад 5 гривень за кіловат-годину.
Зараз різницю між ціною закупівлі та оплатою тарифів покривають компанії-постачальники. Проте ця система не зможе протриматися довго, адже Україні потрібні значні ресурси для відновлення енергосистеми.
- Водопостачання та водовідведення
Тарифи на водопостачання індивідуальні і залежать від того, хто саме є вашим постачальником.
Поки що підвищень оплати за тариф не передбачається. Однак, у деяких компаній ціна може корелюватися через індивідуальні показники.