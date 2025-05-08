Яка допомога на поховання передбачається у 2025 році

Українці можуть отримати від держави, коли їхній близький родич помер. Йдеться про виплати на поховання.

Хто може розраховувати на допомогу на поховання

Передбачається, що допомога надається у разі смерті застрахованої, а також членів родини, які перебували на її утримані, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Мова йде про таких членів сім'ї:

дружина (чоловік);

діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або старші, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (брати, сестри та онуки – за умови, що вони не мають працездатних батьків), а здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти з-поміж осіб, зазначених у цьому пункті, які навчалися за денною формою здобуття освіти, – до 23 років;

батько, мати;

дід, баби за прямою лінією спорідненості.

Зверніть увагу! До членів сім’ї, що були на утриманні застрахованої особи, відносяться особи, якщо вони були на повному утриманні чи одержували від застрахованої особи допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Який розмір допомоги у 2025 році

Розмір допомоги наразі залежить від закону, за яким пенсіонер або пенсіонерка отримували пенсію:

звичайна пенсія – двомісячний розмір пенсії померлого;

військова пенсія – виплата, чий розмір складає тримісячний розмір пенсії, але не менше 13 420 гривень.

Як отримати виплати

Для отримання допомоги на поховання від держави слід звернутися до Пенсійного фонду та подати паспорт і ідентифікаційний код заявника. Також потрібно мати з собою заяву на виплату допомоги та витяг із Державного реєстру актів цивільного стану або довідку про смерть пенсіонера, а також свідоцтво про смерть.

Важливо! Рішення про призначення допомоги приймається страхувальником або уповноваженими ним особами не пізніше дня, що настає за днем звернення, і виплачується не пізніше наступного робочого дня після отримання страхувальником страхових коштів від уповноваженого органу управління.