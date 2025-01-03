Як оформити допомогу на поховання пенсіонера та кому її виплачують

Органи Пенсійного фонду України надають фінансову допомогу на поховання у разі смерті пенсіонера. Для оформлення допомоги необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Кому надають допомогу на поховання

Особи, які здійснили поховання, мають право на виплату, що дорівнює двомісячній пенсії, яку отримував померлий на момент смерті, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Для військових пенсіонерів розмір допомоги визначено статтею 61 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби".

Важливо! Виплата складає тримісячну пенсію, але не менше п’ятикратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Якщо поховання здійснено за державний кошт, допомога на поховання не виплачується. Також Пенсійний фонд не виплачує допомогу на поховання осіб, які отримували пенсію згідно із Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

Як отримати допомогу

Для оформлення допомоги необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Необхідні документи:

Заява про виплату допомоги. Документ, що посвідчує особу заявника. Довідка про взяття на облік ВПО (для осіб, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях). Реквізити банківського рахунку у форматі IBAN. Документи, що підтверджують факт смерті:

Витяг із Державного реєстру актів цивільного стану про смерть або довідка про смерть (у разі реєстрації виконавчими органами сільських, селищних чи міських рад).

Свідоцтво про смерть (якщо смерть зареєстрована за кордоном).

Зауважте! Подати заяву на отримання допомоги можна у будь-який час, без обмеження терміну.