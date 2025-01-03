Кому предоставляют помощь на погребение

Лица, которые осуществили погребение, имеют право на выплату, равную двухмесячной пенсии, которую получал умерший на момент смерти, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Для военных пенсионеров размер помощи определен статьей 61 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы".

Важно! Выплата составляет трехмесячную пенсию, но не менее пятикратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Если погребение осуществлено за государственный счет, помощь на погребение не выплачивается. Также Пенсионный фонд не выплачивает пособие на погребение лиц, которые получали пенсию согласно Закону Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Как получить помощь

Для оформления помощи необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Необходимые документы:

Заявление о выплате помощи. Документ, удостоверяющий личность заявителя. Справка о постановке на учет ВПЛ (для лиц, зарегистрированных на временно оккупированных территориях). Реквизиты банковского счета в формате IBAN. Документы, подтверждающие факт смерти:

Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о смерти или справка о смерти (в случае регистрации исполнительными органами сельских, поселковых или городских советов).

Свидетельство о смерти (если смерть зарегистрирована за рубежом).

Обратите внимание! Подать заявление на получение помощи можно в любое время, без ограничения срока.