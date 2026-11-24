Українські родини можуть розраховувати на оновлену систему державної підтримки після народження дитини. Водночас з 1 грудня 2026 року нових змін у розмірах допомоги не передбачено, адже підвищені виплати почали діяти ще з 1 січня.

Яку допомогу при народженні дитини отримуватимуть українці у грудні

З 1 грудня 2026 року розмір одноразової допомоги при народженні дитини залишатиметься незмінним, повідомляє Пенсійний фонд. Батьки, чиї діти народилися починаючи з 1 січня 2026 року, можуть отримати від держави 50 000 гривень. Ця сума передбачена як для першої дитини, так і для кожної наступної.

Такі зміни запровадив Закон України № 4681-IX, який набрав чинності 1 січня 2026 року. До цього допомога становила 41 280 гривень: 10 320 гривень батьки отримували одноразово, а решту суми виплачували рівними частинами по 860 гривень протягом трьох років.

Важливо! Новий розмір допомоги залежить від дати народження дитини, а не від того, коли батьки звернулися за виплатою. Тому якщо малюк народився у грудні 2025 року, родина отримає допомогу за старими правилами, навіть якщо заяву подала вже у 2026 році.

Водночас у разі народження двох або більше дітей державна допомога призначається на кожну дитину окремо. Тобто за народження двійні у 2026 році родина матиме право на 100 000 гривень одноразової допомоги.

Які ще виплати передбачені для батьків у грудні та як їх оформити

Окрім одноразової допомоги у розмірі 50 000 гривень, українські родини можуть отримувати й інші види державної підтримки. Зокрема, у 2026 році передбачена щомісячна допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку.

Розмір такої виплати становить 7 000 гривень на місяць. Якщо родина виховує дитину з інвалідністю, допомога збільшується до 10 500 гривень. Її призначають після завершення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Право на цю підтримку мають також батьки дітей, яким станом на 1 січня 2026 року ще не виповнився один рік.

Також діє програма "єЯсла" для батьків дітей віком від одного до трьох років. Вона передбачає 8 000 гривень щомісячно за умови, що мати або інший законний представник дитини виходить на роботу на повний робочий день. Для родин, які виховують дитину з інвалідністю, виплата становить 12 000 гривень.

Зверніть увагу! Щоб отримати одноразову допомогу при народженні дитини, один із батьків або опікун, з яким постійно проживає дитина, має подати заяву. Зробити це можна через портал або застосунок "Дія", сервісний центр Пенсійного фонду України, ЦНАП або в межах комплексної послуги "єМалятко".

Для оформлення виплати потрібні паспорт, заява та свідоцтво про народження дитини. Якщо допомогу оформлює опікун, необхідно також надати рішення про встановлення опіки.

Важливо! Не пропустіть строк звернення: заяву на призначення допомоги при народженні дитини потрібно подати не пізніше ніж через 12 місяців після її народження.

Отже, у грудні 2026 року українські батьки й надалі зможуть отримувати 50 000 гривень за народження дитини та щомісячну допомогу на догляд за малюком. Однак окремого підвищення цих виплат саме з 1 грудня не передбачено.

До речі, масового підвищення пенсійних виплат для осіб з інвалідністю найближчими місяцями не передбачається. Зокрема, остання масштабна індексація на 12,1% відбулася ще навесні 2026 року.