Як розраховують базові виплати для осіб з інвалідністю

Розмір щомісячної допомоги по інвалідності безпосередньо прив'язаний до звичайної пенсії за віком, про що нагадали у Пенсійному фонді України.

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Особи з першою групою отримують 100% від цієї суми, з другою – 90%, а з третьою – лише половину.

При цьому держава встановила жорсткий мінімум, нижче якого виплата опускатися не може. Наразі він становить 2 595 гривень.

Зверніть увагу! Колишні захисники та ветерани мають право на підвищене забезпечення, яке суттєво перевищує цивільні норми.

Для учасників бойових дій, які отримали інвалідність через війну, діють спеціальні гарантії: перша група отримує щонайменше 18 885 гривень, друга – 15 494 гривні, а третя – 10 625 гривень.

Громадяни, чия втрата здоров'я пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, також захищені окремими лімітами, де виплати для ліквідаторів першої групи сягають 11 048 гривень.

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Це означає, що розмір виплат для осіб з І групою інвалідності є індивідуальним. Однак наразі масового збільшення пенсій не очікується.

Нагадаємо, що українці, які мають другу та третю групу інвалідності, мають пройти медичний огляд. Йдеться про чоловіків віком від 25 до 60 років. За інших обставин вони можуть втратити грошові виплати.