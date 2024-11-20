Яку допомогу від держави отримують одинокі батьки в Україні

Батьки, які виховують дітей самотужки, мають право на отримання грошової допомоги від держави. Йдеться не лише про кровних батьків, а й про усиновлювачів.

Хто з батьків має право на допомогу

Допомога одиноким батькам надається на дітей до 18 років, або до завершення ними навчання, але не пізніше, ніж до досягнення 23 років, якщо вони навчаються, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал Дія.

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Право на таку допомогу мають особи, які самостійно виховують дитину, зокрема:

мати (усиновлювач), яка не перебуває в шлюбі, або одинокий батько, якщо в свідоцтві про народження дитини немає запису про другого батька, або такий запис внесено за вказівкою одного з батьків чи усиновлювачів;

мати чи батько дитини, у разі смерті одного з батьків, якщо вони не отримують пенсію у разі втрати годувальника, соціальну пенсію або допомогу на дитину померлого.

Розмір допомоги залежить від середньомісячного доходу сім'ї та прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Який розмір виплат

У 2024 році розмір допомоги для одиноких батьків встановлено на рівні:

Для дітей до 6 років – 2 563 гривні;

– 2 563 гривні; Для дітей від 6 до 18 років – 3 196 гривень;

– 3 196 гривень; Для дітей від 18 до 23 років – 3 028 гривень.

Щоб подати заявку на виплату онлайн, виконайте такі дії: