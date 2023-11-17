Понад 200 мільярдів доларів: хто найбільше допоміг Україні після повномасштабного вторгнення

З 24 лютого 2022 року по липень 2023 року Україна сумарно отримала понад 230 мільярдів доларів міжнародної допомоги. Найбільше виділили ЄС та США – 70% від усього обсягу.

Допомога від ЄС

Підтримка від ЄС в основному зорієнтувалася на фінансовій допомозі. По липень 2023 року він загалом надав Україні 90 мільярдів доларів, використовуючи різні механізми, зокрема кредити, гранти чи Європейський фонд миру.

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Попри це Євросоюз також регулярно надавав військову допомогу у вигляді зброї та техніки – 5,4 мільярда доларів. Також часто українці отримували гуманітарну допомогу таку як гранти, кредити та певні гарантії для уряду України.

Нині блок обдумує можливість надання Україні фінансової підтримки у сумі 53 мільярди доларів на період 2023 – 2027 років. Не виключено, що частину цих коштів покриють замороженими російськими активами.

До слова, допомога від Данії та Нідерландів не врахована до статистики, але попри це вони пообіцяли передати нам 61 винищувач F-16.

Допомога від США

На другому місці за обсягами допомоги знаходиться США – 70 мільярдів доларів. Нині країна використала близько 96% усіх коштів виділених на Україну, тому це викликало певні суперечки в уряді партнера.

На цей час, адміністрація Байдена активно працює над ідеєю виділити ще 106 мільярдів доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. Проти цього виступає низка сенаторів-республіканців, які вважають, що додаткові 60 мільярдів доларів на допомогу Україні не потрібно надавати.