Україна могла б отримати 70 мільярдів: Фінляндія закликала виділити відсотки від ВВП на допомогу

Міністр у справах Європи й управління власністю Фінляндії Андерс Адлеркройц закликав країни Західної Європи наслідувати приклад країн Балтії та Північної Європи, які виділяють відсотки від свого ВВП на допомогу Україні. Про це він заявив напередодні засідання Ради ЄС із загальних справ, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

Відсотки від ВВП на допомогу Україні

Андерс Адлеркройц нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення уряд Фінляндіх виділив допомогу сумою в 2 мільярди євро. За його словами, для Фінляндії це значна сума, враховуючи те, що їхній ВВП становить лише невелику частину від ВВП Франції або Німеччини.

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Багато країн все ще не розуміють серйозності ситуації, що означатиме, якщо Путін отримає щось, що хоча б нагадує перемогу,

– сказав він.

Представник фінського уряду закликає брати приклад з країн Балтії чи країн Північної Європи та виділяти кошти на військову допомогу у відсотках від ВВП. Адлеркройц каже, що це б дозволило Україні отримати на 70 мільярдів євро підтримки.

І це мало б величезне значення для людей, які зараз страждають у Харкові, які зараз страждають у селах, містах України. Тому я дуже сподіваюся, що вся Європа зможе активізуватися та переглянути свій підхід і дійсно зробити так, як ми сказали, що ми зробимо все можливе, щоб допомогти Україні перемогти,

– додав міністр.

Сьогодні стало відомо, що ЄС передасть Україні кошти від заморожених російських активів. Відтак близько 2,8 мільярда євро підуть на військову підтримку.