Україна ризикує отримати у 2026 році лише 40 мільярдів доларів замість обіцяних 51,2 мільярда зовнішнього фінансування. Допомога опинилася під загрозою через популізм у Європі та зволікання Верховної Ради з реформами. Власні податки та збори покривають лише третину потреб українського державного бюджету, а решту коштів становлять міжнародні запозичення та допомога.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі 24 Каналу наголосив, що єдиним масштабним донором України наразі залишається саме Євросоюз. Проте внутрішньополітичні процеси в європейських країнах створюють серйозні виклики для своєчасного надання коштів.

Загроза європейського популізму

За словами експерта, на Європу припадає близько 50% усіх світових соціальних витрат, попри те, що там мешкає лише 7% населення планети. Зростання національного боргу та подорожчання енергоносіїв змушують виборців нервувати, чим користуються популістичні сили.

Французького виборця хвилюють не проблеми в Україні, а те, що через зростання боргу скорочуються соціальні виплати. З'являються популісти з гаслами: "Навіщо нам загальноєвропейські інтереси? Витратимо ці гроші на себе",

– підкреслив гість ефіру.

Схожа тенденція спостерігається і в Німеччині, де на тлі економічних труднощів зростає підтримка правопопулістів. До скептичної позиції Угорщини та Словаччини поступово приєднуються інші держави, що ставить під загрозу необхідний консенсус у Раді Європи під час затвердження нових фінансових траншів.

Олег Пендзін про популізм в Європі та внутрішні виклики України: відео

"Гроші в обмін на реформи"

Водночас Олег Пензин наголосив, що проблеми з наданням коштів пов'язані не лише з настроями в Європі, а й із внутрішніми затримками в самій Україні. Зокрема, програма підтримки Ukraine Facility працює за принципом надання фінансування в обмін на проведення конкретних реформ.

По досвіду цього року з 51,2 мільярда доларів обіцяних коштів ми в кращому випадку отримаємо 40, бо Верховна Рада не проголосувала відповідні законодавчі акти. Допомога розбита на транші й вимагає суворого виконання конкретних маяків,

– пояснив експерт.

Серед викликів Пензин виділив вимогу міжнародних партнерів щодо запровадження податку на додану вартість для ФОПів. Якщо парламент зволікатиме з реформами та антикорупційними кроками, Україна може недоотримати мільярди доларів макрофінансової підтримки.

Раніше економіст наголошував, що надії на конфіскацію заморожених активів Росії не мають реального підґрунтя через юридичні ризики європейських фінансових інституцій.