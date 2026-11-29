Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала подчеркнул, что единственным крупным донором Украины на данный момент остается именно Евросоюз. Однако внутриполитические процессы в европейских странах создают серьезные проблемы для своевременного предоставления средств.

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Угроза европейского популизма

По словам эксперта, на Европу приходится около 50% всех мировых социальных расходов, несмотря на то, что там проживает лишь 7% населения планеты. Рост государственного долга и подорожание энергоносителей заставляют избирателей нервничать, почему популистские силы пользуются этим.

Французского избирателя волнуют не проблемы в Украине, а то, что из-за роста долга сокращаются социальные выплаты. Появляются популисты с лозунгами: "Зачем нам общеевропейские интересы? Потратим эти деньги на себя"– подчеркнул гость эфира.

Подобная тенденция наблюдается и в Германии, где на фоне экономических трудностей растет поддержка правопопулистов. К скептической позиции Венгрии и Словакии постепенно присоединяются другие государства, что ставит под угрозу необходимый консенсус в Совете Европы при утверждении новых финансовых траншей.

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Олег Пендзин о популизме в Европе и внутренних вызовах Украины: видео

"Деньги в обмен на реформы"

В то же время Олег Пензин подчеркнул, что проблемы с предоставлением средств связаны не только с настроениями в Европе, но и с внутренними задержками в самой Украине. В частности, программа поддержки Ukraine Facility работает по принципу предоставления финансирования в обмен на проведение конкретных реформ.

Судя по опыту этого года, из 51,2 миллиарда долларов обещанных средств мы в лучшем случае получим 40, поскольку Верховная Рада не проголосовала за соответствующие законодательные акты. Помощь разбита на транши и требует строгого выполнения конкретных ориентиров– пояснил эксперт.

Среди вызовов Пензин выделил требование международных партнеров о введении налога на добавленную стоимость для ФЛП. Если парламент будет медлить с реформами и антикоррупционными мерами, Украина может недополучить миллиарды долларов макрофинансовой поддержки.

Ранее экономист отмечал, что надежды на конфискацию замороженных активов России и не имеют под собой реальных оснований илииз-за юридических рисков европейских финансовых институтов.