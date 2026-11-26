Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил в эфире 24 Канала, что надежды на скорейшее получение замороженных российских средств не имеют под собой реальных оснований. По его словам, финансирование Украины со стороны европейских партнеров оказалось под серьезным давлением внутриполитических процессов внутри самого блока.

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Что препятствует конфискации и помощи со стороны ЕС

Экономист подчеркнул, что правовые опасения европейских финансовых институтов в настоящее время преобладают над политическими намерениями.

У меня нет оптимизма по поводу размораживания российских активов. Пока существует четкая позиция бельгийцев, которые не согласятся ни на какие условия, поскольку боятся юридических последствий и банкротства страны, шансов нет. Не стоит тешить себя иллюзиями– подчеркнул Олег Пендзин.

Он отметил, что единственным действующим источником финансирования остается долговая нагрузка на страны ЕС за счет выпуска евробондов. Впрочем, Словакия, Венгрия, Болгария и Чехия уже отказываются участвовать в совместном обслуживании таких обязательств, а предстоящие выборы во Франции могут принести дополнительную неопределенность. Поскольку каждый транш требует консенсуса в Европейском совете, даже одна страна может заблокировать изменения в бюджете и приостановить предоставление траншей.

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Олег Пендзин о шансах на размораживание активов России: видео

Дефицит бюджета и военные планы Кремля

Собственная украинская экономика сейчас способна покрыть лишь треть необходимых расходов. В проекте государственного бюджета на 2027 год заложены расходы на уровне 7,3 триллиона гривен, тогда как собственные налоговые поступления ожидаются лишь в размере 3 триллионов. Ситуацию осложняет и то, что МВФ ухудшил экономический прогноз для Украины до падения на 1% из-за регулярных ударов врага по промышленности и инфраструктуре.

Для войны нужны деньги, деньги и еще раз деньги. Россия приняла свой бюджет и предусмотрела расходы на войну в размере 205 миллиардов долларов. Какими бы героическими ни были ВСУ, расходы должны быть соизмеримыми. Путин не заинтересован в мире и ждет раскола европейского единства– подытожил эксперт.

Ранее в Euroclear предупреждали, что прямая передача средств без гарантий грозит крахом учреждения, тогда как Москва пытается взыскать заблокированные средства через российские судебные решения. Также аналитики обращали внимание, что заложенные агрессором рекордные расходы свидетельствуют о намерении Кремля продолжать войну весь 2027 год.