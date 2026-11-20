Заморожені російські активи / Фото Getty Images
Страна-агрессор продолжает искать способы восстановить доступ к своим заблокированным финансовым средствам в Европе. В настоящее время Россия пытается взыскать колоссальную сумму в размере 18,1 триллиона рублей.
Чего именно требует Москва от европейцев
Москва пытается достичь своей цели из-за замораживания валютных резервов своего Центрального банка в Евросоюзе, о чем пишет российское СМИ The Moscow Times.
Соответствующие претензии официальная Москва выдвинула к бельгийскому депозитарию Euroclear, опираясь на решение карманного Арбитражного суда Москвы. Подобное заявление сделала официальная представительница МИД России Мария Захарова.
Российская сторона будет и дальше добиваться исполнения решения суда о взыскании убытков за неправомерную блокировку активов. Кроме того, оставляем за собой право на чувствительные меры в ответ
В первые дни полномасштабного вторжения в Украину под западные санкции попали около 300 миллиардов долларов суверенных активов России. Из этой суммы львиная доля – более 185 миллиардов евро – осталась именно на счетах бельгийского депозитария Euroclear.
Генеральный директор Euroclear Валери Урбен ранее предупреждала, что прямая передача российских активов Украине без гарантий со стороны ЕС может привести к банкротству компании. Однако Европа уже нашла частичное решение: доходы от этих средств успешно направляются на поддержку Украины.
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