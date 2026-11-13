"Нет никакого волшебного решения": в Euroclear объяснили, что препятствует передаче активов России

Почему не могут конфисковать активы

Генеральный директор бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что решение о судьбе замороженных российских активов до сих пор не найдено, пишет Reuters.

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Она предупредила, что если передать Украине сами активы, но оставить за депозитарием обязательство вернуть их России, компания обанкротится.

Пока нет никакого волшебного решения– сказала Урбен в интервью Le Soir.

По словам директора Euroclear, любая передача средств должна сопровождаться постоянными гарантиями со стороны стран ЕС. Они должны действовать до окончания войны или до того момента, когда с Euroclear снимут обязанность возвращать деньги.

Важно! После начала полномасштабного вторжения Евросоюз заблокировал около 210 миллиардов евро российского Центробанка. Из этой суммы примерно 185 миллиардов евро оказались именно на счетах Euroclear, что составляет более 80% всего баланса компании.

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Что Украина получает уже сейчас

Стоит добавить, что часть европейских государств предлагает использовать средства России для поддержки Украины. Однако Бельгия, где базируется Euroclear, выступает против такого механизма без надлежащего распределения рисков между странами.

Впрочем, несмотря на споры, доходы от замороженных активов уже направляются на поддержку Украины. Акционеры Euroclear согласились передавать Еврокомиссии проценты от этих средств.

В целом они уже составляют почти 8 миллиардов евро.

Обратите внимание! Речь идет именно о доходах от активов, а не о передаче Украине всей заблокированной суммы. Основные 185 миллиардов евро, хранящиеся в Euroclear, остаются замороженными.

Напомним, ранее Евросоюз уже искал способ использовать замороженные российские средствадля финансирования Украины. Один из вариантов предусматривал перевод активов в специальную структуру под контролем ЕС вместе со связанными юридическими обязательствами. Это должно было снизить риски для Бельгии и Euroclear. Однако согласовать механизм странам блока не удалось.