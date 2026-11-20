Чого саме вимагає Москва від європейців

Москва намагається досягнути мети через заморожування валютних резервів свого Центрального банку в Євросоюзі, про що пише російське ЗМІ The Moscow Times.

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Відповідні претензії офіційна Москва висунула до бельгійського депозитарію Euroclear, спираючись на рішення кишенькового Арбітражного суду Москви. Подібну заяву зробила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Російська сторона продовжить домагатися виконання рішення суду про стягнення збитків за неправомірне блокування активів. Крім того, залишаємо за собою право на чутливі заходи у відповідь– сказала Захарова.

У перші дні повномасштабного вторгнення в Україну під західні санкції потрапили близько 300 мільярдів доларів суверенних активів Росії. З цієї суми левова частка – понад 185 мільярдів євро – залишилася саме на рахунках бельгійського депозитарію Euroclear.

Генеральна директорка Euroclear Валері Урбен раніше попереджала, що пряма передача російських активів Україні без гарантій від ЄС може призвести до банкрутства компанії. Проте Європа вже знайшла часткове рішення: доходи від коштів успішно спрямовуються на підтримку України.