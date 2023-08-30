Нові виплати для українських біженців: кому збільшать грошову допомогу за кордоном

У ЄС деякі країни збільшили розмір виплат для біженців. Це стосується як громадян, що не мають роботи, так і спеціалістів з певних сфер.

Де збільшилися виплати для українців

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, деякі країни запровадили фінансову допомогу для українців, що були вимушені виїхати за кордон. У Польщі та Німеччині вирішили збільшити розмір цих виплат.

Читайте також Знову недієві санкції: як Росія закуповує зброю для вбивства українців

Якою буде допомога для українців у Німеччині

Цьогоріч Німеччина ввела спеціальну грошову допомогу по безробіттю – Bürgergeld. Ці кошти надаються особам, що мають дохід менший за прожитковий мінімум, або не мають роботи взагалі. Зараз ці виплати отримують 5,5 мільйонів громадян, зокрема і українські біженці.

Зміни введуть з початку 2024 року. Розмір виплат становитиме:

діти до 6 років отримають 357 євро замість 318 євро;

діти від 7 до 14 років – 390 євро, зараз ця виплата – 348 євро;

діти від 15 до 18 років – 471 євро замість 420 євро;

особи старше 18 років – 563 євро, зараз ця допомога становить 502 євро.

На нарахування цієї виплати прямо впливає скільки особа витрачає на житло.

Як зміняться умови для біженців у Польщі

У Польщі ввели спеціальну стипендію для науковців. Ця виплата надається запрошеним експертам, що працюють у польських наукових центрах.

Грошові виплати за цієї програми можуть отримати не тільки українці, а і росіяни, білоруси, вірмени, грузини та азербайджанці. Ці кошти не є соціальною допомогою, таким чином Польща заохочує науковців з інших країн до співпраці.

Хто може подати заявку на цю стипендію:

Працівники академічних центрів та науковці, що займаються популяризацією та розвитком науки.

Науовці з інших країн, що хочуть працювати у Польщі.

Студенти докторських програм, які ще не мають ступеня, проте займаються наукою.

Ці науковці мають право не тільки на стипендію, а і на використання методів, що допомагають реалізувати їх проєкт, зокрема, наукові досвіди, інтерв'ю та інші.