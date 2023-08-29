Які країни продають зброю Росії

Росія закуповує дрони з Ірану. Попри те, що прямо про цю співпрацю говорять лише російські пропагандисти, іранські дрони регулярно обстрілюють Україну.

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Бойові дрони з Ірану доставляються у Росію через невеликі судноплавні та логістичні компанії. Переважно, ці перевізники малопомітні і невідомі.

За останній рік, кораблі під російським прапором здійснили сумарно 73 рейси. Аби доставити дрони, з портів Ірану, судно має пройти Каспійське море. Назви кораблів, що здійснювали ці перевезення:

"Омський-103".

"Бегей".

"Балтійський-111".

"Муса Джаліль".

"Скіф V".

Зверніть увагу! Ні один з вказаних кораблів досі не внесений у санкційні списки. Тобто ці судна можуть вільно перевозити зброю та надавати Росії можливість обстрілювати Україну.

Важливо зауважити, що Росія також співпрацює з невеликими компаніями грецького, індійського та турецького походження для перевезення власних нафтопродуктів.

Звідки Росія бере гроші

Країни Заходу досі підтримують торговельні відносини з Росією. Аналізуючи санкційні списки, можна виявити, що найменше обмеження торкнулися ядерного сектору. "Росатом" та його дочірні компанії продовжують співпрацювати з багатьма державами.

Якщо Фінляндія, після початку повномасштабного вторгнення, вирішила відмовлятися від російської сировини, то Франція та Угорщина мають нестійку позицію щодо цього питання.

Бразилія та Туреччина активно закуповують нафтопродукти у Росії. А США купують у Кремля уран для своїх підприємств.