Нова програма від МВФ для України: коли можуть затвердити допомогу

Погодження нової програми Міжнародного валютного фонду для України може здійснитися у січні 2026 року. Водночас зміна термінів з грудня можлива з причин, які не пов’язані з Україною.

Коли очікувати на нову програму МВФ для України?

Йдеться скоріше про внутрішні операційні процеси Фонду, пише 24 Канал з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка під час спілкування з журналістами.

Місія МВФ буде в листопаді. Оптимальний варіант для України – погодження програми в грудні, – повідомив міністр.

Сергій Марченко додав, що ухвалення нової програми з Міжнародного валютного фонду не пов’язане безпосередньо з наданням Євросоюзом "репараційного кредиту".

Зауважте! Формування програми передбачає узгодження параметрів фінансування держбюджету з інших джерел, частиною яких є і "репараційний кредит" від Європейського Союзу.

Зокрема подібні слова підтвердила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Вже у листопаді ми очікуємо на місію МВФ. Сподіваємось на репараційний кредит у квітні. Можливо, нова програма буде в січні, і вона безпосередньо не залежить від репараційного кредиту,

– зазначила Свириденко.

Вона також сказала, що на засіданні 24 жовтня Європейська рада доручила Єврокомісії розробити пропозиції щодо фінансування України на 2026 – 2027 роки, яке пов’язане з використанням заморожених активів Росії. Зокрема Юлія Свириденко впевнена, що гроші будуть надані.

Зверніть увагу! Прем’єр-міністр України також заявила, що кошти репараційного кредиту будуть спрямовані на оборонні та бюджетні видатки країни. Проте попередньо, має бути розроблена спільна конструкція із залученням країн G7.

Що ще відомо щодо МВФ?