П'ять регіонів отримали допомогу: яку підтримку надали Україні до зими

Нідерланди надали Україні нову енергетичну допомогу. Йдеться про передачу 97 тонн обладнання для проходження зими.

Яку допомогу надали Україні Нідерланди

Зі складів хабів Міненерго надійшла підтримка до п'яти регіонів, про що повідомили в Міністерстві енергетики України.

Підтримку отримали такі області:

Київська;

Вінницька;

Чернігівська;

Миколаївська;

Дніпропетровська.

Йдеться про генератори, трансформатори, трансформаторну оливу та інше обладнання. Як зазначили у відомстві, це допоможе енергетикам краще підготуватися до зимового періоду.

Дякуємо Уряду Нідерландів та Нідерландському агентству з питань підприємництва за постійну підтримку!

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Україна активно готується до зими. Цьогоріч вона може стати найскладнішою з початку повномасштабного вторгнення.

Зокрема, важку зиму прогнозують у Херсоні. Наразі місцева влада шукає рішення проблем щодо тепла та світла на час опалювального сезону.

Крім того, Нідерланди вже надавали енергетичну допомогу. Київщина, Чернігівщина та Миколаївщина отримали 20 тонн енергетичного обладнання.