Яку допомогу надали Україні Нідерланди
Зі складів хабів Міненерго надійшла підтримка до п'яти регіонів, про що повідомили в Міністерстві енергетики України.
Підтримку отримали такі області:
- Київська;
- Вінницька;
- Чернігівська;
- Миколаївська;
- Дніпропетровська.
Йдеться про генератори, трансформатори, трансформаторну оливу та інше обладнання. Як зазначили у відомстві, це допоможе енергетикам краще підготуватися до зимового періоду.
Дякуємо Уряду Нідерландів та Нідерландському агентству з питань підприємництва за постійну підтримку!
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Україна активно готується до зими. Цьогоріч вона може стати найскладнішою з початку повномасштабного вторгнення.
Зокрема, важку зиму прогнозують у Херсоні. Наразі місцева влада шукає рішення проблем щодо тепла та світла на час опалювального сезону.
Крім того, Нідерланди вже надавали енергетичну допомогу. Київщина, Чернігівщина та Миколаївщина отримали 20 тонн енергетичного обладнання.