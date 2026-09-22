Яку допомогу надали Україні Нідерланди

Зі складів хабів Міненерго надійшла підтримка до п'яти регіонів, про що повідомили в Міністерстві енергетики України.

Підтримку отримали такі області:

Київська;

Вінницька;

Чернігівська;

Миколаївська;

Дніпропетровська.

Йдеться про генератори, трансформатори, трансформаторну оливу та інше обладнання. Як зазначили у відомстві, це допоможе енергетикам краще підготуватися до зимового періоду.

Дякуємо Уряду Нідерландів та Нідерландському агентству з питань підприємництва за постійну підтримку!

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Україна активно готується до зими. Цьогоріч вона може стати найскладнішою з початку повномасштабного вторгнення.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зокрема, важку зиму прогнозують у Херсоні. Наразі місцева влада шукає рішення проблем щодо тепла та світла на час опалювального сезону.

Крім того, Нідерланди вже надавали енергетичну допомогу. Київщина, Чернігівщина та Миколаївщина отримали 20 тонн енергетичного обладнання.