Німеччина витратила понад третину допомоги для України у себе в країні, – Кільський інститут

Уряд Німеччини заявляє про 100 мільярдів євро "двосторонньої допомоги Україні". Водночас лише близько 41,7 мільярда євро з цієї суми можна вважати фактичною двосторонньою допомогою Україні.

Яку допомогу отримала Україна від Німеччини

Про розподіл німецької допомоги свідчить новий аналітичний матеріал Кільського інституту світової економіки, підготовлений командою Ukraine Support Tracker, яка детально дослідила та ретельно розклала цю суму за складовими.

Річ у тім, що 35,9 мільярда євро витрачено в Німеччині – переважно на підтримку українських біженців. А 22,0 мільярда євро припадають на майбутні зобов’язання щодо військової допомоги.

У серпні федеральний уряд Німеччини оцінив свою підтримку України станом на 30 червня 2026 року у 100 мільярдів євро:

43,3 мільярда євро цивільної;

57,6 мільярда євро військової допомоги, яка була "надана або передбачена на наступні роки".

Детальніший аналіз показує, що з 43,3 мільярда євро цивільної допомоги, зазначеної урядом, 35,9 мільярда євро, або близько 80%, витрачено в Німеччині.

Найбільша стаття – 27,45 мільярда євро виплат – Bürgergeld надав українським біженцям.

Ще 7,15 мільярда євро було спрямовано землям і муніципалітетам на їхнє розміщення та підтримку.

А 1,3 мільярда євро припадає на експортні та інвестиційні гарантії для німецьких компаній, які ведуть бізнес в Україні.

Безпосередньо в Україну надійшло лише 7,4 мільярда євро: 6,3 мільярда євро на гуманітарну допомогу, екстрену допомогу в енергетичній сфері та відновлення українських державних органів, 1 мільярд євро – як внесок до рахунку, яким управляє МВФ для української держави, і 0,1 мільярда євро – на полегшення боргового навантаження шляхом призупинення обслуговування боргу.

Більша частина того, що федеральний уряд зараховує до цивільної підтримки України, фактично витрачається в Німеччині – на українців та українок, які тут живуть,

– каже Крістоф Требеш, керівник Ukraine Support Tracker.

Сума військової допомоги, яку федеральний уряд Німеччини вказує у своїх даних, становить 57,6 мільярда євро. Якщо розкласти цю суму на складові, то, згідно з федеральним бюджетом, у 2022 – 2025 роках Німеччина виділила близько 22,7 мільярда євро на військову допомогу.

На 2026 рік було передбачено ще 11,6 мільярда євро. Але скільки з цієї суми вже виплачено, наразі невідомо.

Ще 22 мільярди євро – це майбутні зобов’язання: 10,1 мільярда євро вже гарантовані зобов’язаннями, а 12 мільярдів євро припадають на бюджетні зобов’язання на майбутні роки

Таким чином, загальна сума військової допомоги від Німеччини, яку можна підтвердити за доступними даними, становить 56,3 мільярда євро – на 1,3 мільярда євро менше, ніж зазначає федеральний уряд.

Загалом аналіз показує, що лише частину зазначених 100 мільярдів євро можна класифікувати як "двосторонню допомогу". Лише 40%, або близько 41 мільярда євро, фактично надійшли в Україну, 36 мільярдів євро були витрачені в Німеччині, а ще 22 мільярди євро – це майбутні зобов’язання, виконання яких залишається невизначеним.

Нагадаємо, що Німеччина активно допомагає Україні. Зокрема, 5 жовтня Київ та Берлін домовилися про спільне виробництво зброї та уклали контракти на понад 8,5 мільярда євро.

Також Німеччина є найбільшим донором Фонду підтримки енергетики України. Того ж дня Берлін надав Україні 250 мільйонів євро.