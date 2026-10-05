Київ отримав нову допомогу: кошти надав найбільший донор Фонду підтримки енергетики

Україна отримала нову допомогу від Німеччини. Ідеться про 250 мільйонів євро.

Що відомо про допомогу від Німеччини

Мільйони євро надійшли до Фонду підтримки енергетики України, про що повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль Міністр енергетики України Цей додатковий внесок партнери оголосили вчора під час Українсько-німецького бізнес-форуму, який провели у Києві під керівництвом Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Сьогодні кошти вже зараховані до Фонду.

Наголошується, що саме Німеччина залишається найбільшим донором Фонду. Загальний обсяг німецької підтримки для української енергетики вже становить майже 807 мільйонів євро.

Вдячні Фрідріху Мерцу та федеральній міністерці економіки й енергетики Німеччини Катеріні Райхе за системну підтримку нашої енергетики,

– зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, що Німеччина та Україна уклали низку критично важливих угод у сфері енергетики. Загальна сума становить понад 155 мільйонів євро. Ці кошти підуть на закупівлю трансформаторів, генераторів тощо.

Крім того, Берлін та Київ домовилися про спільне виробництво зброї. Контракти уклали на понад 8,5 мільярда євро.