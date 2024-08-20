Виплати ООН для українських пенсіонерів: кому доступна допомога та як її отримати

Приблизно 470 тисяч пенсіонерів в Україні вже отримали виплати за програмою Всесвітньої продовольчої програми ООН. Нині загальна сума виплат становить 2,01 мільярда гривень.

Кому надається грошова допомога від ООН

У рамках програми передбачена додаткова фінансова підтримка для пенсіонерів, які отримують пенсію менш як 3 250 гривень та проживають у зонах активних або потенційних бойових дій. .

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Ця допомога надається лише тим, хто не отримував додаткових виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб після 1 березня 2023 року

Україна мала міцні системи соціальної допомоги ще до війни, і цей проєкт є яскравим прикладом того, як ми можемо використовувати ці механізми для підтримки найбільш вразливих людей у складний час,

– сказав Річард Рейган, директор ВПП в Україні.

За словами директора ВПП ООН в Україні, це не лише економічно вигідно для ВПП, але й дуже зручно для літніх пенсіонерів, які можуть отримувати необхідну допомогу без потреби подавати заявки чи документи.

Зауважте! Звертатися за додатковою виплатою не потрібно. ВПП ООН автоматично перераховує кошти пенсіонерам на основі даних, наявних у базах Пенсійного фонду.