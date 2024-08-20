Як не втратити пенсію при виїзді за кордон

Щоб надалі отримувати пенсію, пенсіонер, який перебуває за кордоном, має своєчасно проходити ідентифікацію. Процедуру потрібно здійснювати до 31 грудня щороку.

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Виплата пенсії здійснюватиметься на поточні рахунки банків, розташованих на території України, за умови проходження до 31 грудня кожного року пенсіонером фізичної ідентифікації,

– йдеться у повідомленні ВРУ.

Пенсіонерам доступні такі способи проходження ідентифікації :

особа може звернутись у відділення АТ "Ощадбанк";

завітати у відділення ПФУ;

через вебпортал Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого підпису "Дія.Підпис";

кваліфікованою особою у дипломатичній установі України за кордоном;

завдяки відеоконференції онлайн (за попереднім погодженням зі спеціалістом).

Зверніть увагу! Якщо пенсіонер не встигне пройти ідентифікацію, його виплати заморожують до з'ясування обставин. Тобто, ПФУ утримує кошти на своїх рахунках.