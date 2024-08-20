Как не потерять пенсию при выезде за границу
Чтобы в дальнейшем получать пенсию, пенсионер, который находится за рубежом, должен своевременно проходить идентификацию. Процедуру нужно осуществлять до 31 декабря ежегодно.
Читайте также Имеют ли люди с инвалидностью III группы льготы на коммунальные услуги
Выплата пенсии будет осуществляться на текущие счета банков, расположенных на территории Украины, при условии прохождения до 31 декабря каждого года пенсионером физической идентификации,
– говорится в сообщении ВРУ.
Пенсионерам доступны следующие способы прохождения идентификации:
- лицо может обратиться в отделение АО "Ощадбанк";
- посетить отделение ПФУ;
- через вебпортал Пенсионного фонда с помощью квалифицированной подписи "Дия.Пидпис";
- квалифицированным лицом в дипломатическом учреждении Украины за границей;
- благодаря видеоконференции онлайн (по предварительному согласованию со специалистом).