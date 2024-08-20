Как не потерять пенсию при выезде за границу

Чтобы в дальнейшем получать пенсию, пенсионер, который находится за рубежом, должен своевременно проходить идентификацию. Процедуру нужно осуществлять до 31 декабря ежегодно.

Читайте также Имеют ли люди с инвалидностью III группы льготы на коммунальные услуги

Выплата пенсии будет осуществляться на текущие счета банков, расположенных на территории Украины, при условии прохождения до 31 декабря каждого года пенсионером физической идентификации,
– говорится в сообщении ВРУ.

Пенсионерам доступны следующие способы прохождения идентификации:

  • лицо может обратиться в отделение АО "Ощадбанк";
  • посетить отделение ПФУ;
  • через вебпортал Пенсионного фонда с помощью квалифицированной подписи "Дия.Пидпис";
  • квалифицированным лицом в дипломатическом учреждении Украины за границей;
  • благодаря видеоконференции онлайн (по предварительному согласованию со специалистом).