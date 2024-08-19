Право на льготы людям с инвалидностью III группы
Предусмотрены ли льготы на коммунальные услуги для лиц с инвалидностью III группы Лица с инвалидностью III группы имеют право на обустройство жилья, в котором они проживают, специальными приспособлениями.
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А вот дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, имеют право на получение жилья и материальной помощи для его обустройства при достижении совершеннолетия.
Обратите внимание! Это возможно при условии, что по заключению медико-социальной экспертизы они способны к самообслуживанию и могут вести самостоятельную жизнь.
Стоит отметить, что льгот на оплату коммунальных услуг для таких лиц не предусмотрено. Субсидии предоставляются по обычным условиям.
Кто получает 100% больничного
Независимо от стажа, 100% от средней заработной платы выплачивается лицам, которые пострадали в результате несчастного случая на производстве или получили заболевание из-за профессиональной деятельности.
Также 100% больничного выплачивают:
- донорам, которые имеют право на такую льготу;
- лицам, которые являются официальными сиделками ребенка до 14 лет, который заболел вследствие аварии на ЧАЭС;
- людям, которые относятся к 1-3 категориям пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС;
- ветеранам войны;
- членам семей погибших ветеранов войны, защитников и защитниц Украины;
- украинцам, которые пострадали во время Революции Достоинства.