Право на пільги людям з інвалідністю ІІІ групи

Чи передбачені пільги на комунальні послуги для осіб з інвалідністю ІІІ групи Особи з інвалідністю ІІІ групи мають право на облаштування житла, в якому вони проживають, спеціальними пристосуваннями.

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А ось діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають право на отримання житла та матеріальної допомоги для його облаштування при досягненні повноліття.

Зверніть! Це можливо за умови, що за висновком медико-соціальної експертизи вони здатні до самообслуговування і можуть вести самостійне життя.

Варто зазначити, що пільг на оплату комунальних послуг для таких осіб не передбачено. Субсидії надаються за звичайними умовами.

Хто отримує 100% лікарняного

Незалежно від стажу, 100% від середньої заробітної плати виплачується особам, які постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві або отримали захворювання через професійну діяльність.

Також 100% лікарняного виплачують: