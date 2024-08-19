Как тратят государственные средства

Общая сумма расходов с января по июль составила 1,8 триллиона гривен. Это на 10,3% (168,7 миллиарда гривен) больше чем в аналогичный период прошлого года.

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Больше всего средств с начала года потратили для оплаты труда. В целом эти расходы составили 707,9 миллиарда гривен. В июле такой показатель достиг 107, миллиардов гривен.

Обратите внимание! Наибольшая доля из расходов на оплату труда потрачена на содержание военнослужащих – 537,9 миллиарда гривен с начала года. В июле – 80,9 миллиарда гривен.

Также государство тратило значительные средства на:

оплату за пользование товарами и услугами – 294,6 миллиарда гривен с начала года;

с начала года; социальное обеспечение – 328,6 миллиардов гривен ;

; субсидии и текущие трансферты предприятиям – 168,6 миллиардов гривен ;

; обслуживание госдолга – 154,9 миллиардов гривен ;

; трансферты месячным бюджетам – 104,9 миллиардов гривен.

Куда направили средства из бюджета/ Инфографика Минфина