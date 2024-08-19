Финансирование соцвыплат в августе

Кроме того, Пенсионный фонд выделил финансирование на жилищные субсидии и льготы в размере 1336 миллионов гривен. В то же время на страховые выплаты было потрачено 2043,3 миллиона гривен, из которых 888,1 миллиона гривен назначено было на оплату больничных.

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К тому же в августе было предоставлено 563 тысячи услуг лицам, которые обратились в органы Пенсионного фонда Украины.

Какие актуальные пенсионные выплаты в Украине

Средняя пенсия в Украине выросла за последние три месяца на 73 гривны, поэтому сейчас составляет 5 816 гривен. Для сравнения, в январе 2024 года средняя пенсия была 5 385 гривен.

По состоянию на 1 июля, пенсии для различных категорий пенсионеров распределяются следующим образом:

От 3 001 до 4 000 гривен получают 17,32% лиц;

От 4 001 до 5 000 гривен – 18,59%;

От 5 001 до 10 000 гривен – 25,47%.

Обратите внимание! 26,14% пенсионеров получают менее 3 тысяч гривен.