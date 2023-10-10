Грошова допомога понад 17 тисяч гривень: як отримати нові виплати для ВПО

ООН надає українцям значну соціальну допомогу після початку повномасштабного вторгнення. Додаткові грошові виплати для постраждалих будуть надаватися у зимовий період.

Яку допомогу надає ООН

Раніше українці отримували виплати 2 200 гривень від ООН щомісяця. З жовтня ця соціальна допомога зросла до 3 600 гривень. Взимку додаткові виплати становитимуть 2 220 гривень на особу.

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Кому надаватимуть допомогу для підготовки до зими:

Тим, хто встиг зареєструватися за спецпрограмою з 1 до 30 вересня 2023 року виплати складатимуть 2 200 гривень щомісячно плюс "зимова" допомога 2 220 гривень. Період надання коштів – 3 місяці.

Особам, які пройшли реєстрацію, починаючи з 1 жовтня і до кінця 2023 року. Тобто протягом наступних 3 місяців вони отримають 3 600 гривень щомісяця і 2 220 гривень доплати.

Громадянам, головою родини яких є особа віком від 55 років, якщо вони зареєструвались у програмі до 1 вересня 2023 року. 3 місяці такі сім'ї отримуватимуть по 2 220 гривень щомісяця.

Хто може отримати допомогу від ООН

Виплати надаються громадянам, які постраждали найбільше, внаслідок військових дій. Завдяки цим коштам, українці можуть забезпечити собі першочергові потреби: їжа, гігієнічні засоби, житло, тощо.

Допомогу мають право отримати:

ВПО

Особи, які отримали статус переселенців після 24 лютого 2022 року. До цієї категорії відносяться і ті, хто залишився вдома, але втратив своє домогосподарство чи можливість себе фінансово забезпечувати через військові дії.

Найбільш вразливі категорії населення

Отримувач пільг має бути з області, яку визначили як зону активних бойових дій або особливо постраждала. Зараз це: Херсонська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Миколаївська.

Йдеться про громадян, які уже мають певні соціальні пільги:

родини, де є декілька осіб з особливими потребами;

малозабезпечені сім'ї у яких є неповнолітні діти та особи старше 55 років;

люди похилого віку (пенсіонери), які самостійно виховують дітей до 18 років;

прийомні сім'ї.

До складу родини, яка потребує допомогу від ООН можуть входити:

обрана голова родини (заявник) і його чоловік чи дружина;

діти, якщо вони віком до 23 років;

батьки заявника або його офіційного партнера.

Під час проходження реєстрації для отримання допомоги від ООН, усі члени сім'ї мають бути присутні.