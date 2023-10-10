Хто може отримати субсидію

При оформленні пільг на оплату комуналки, враховується декілька важливих факторів. Подати заяву на отримання допомоги можуть як орендарі, так і власники житлового приміщення.

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До уваги береться площа житла, склад сім'ї і її загальний дохід та наявність інших пільг. Певні соціальні виплати не враховуються у загальний прибуток родини, йдеться про таку грошову допомогу:

10 пенсій за те, що громадянин, який мав на це право, достроково не вийшов пенсію;

для ВПО;

по народженню дитини.

Усі ці виплати можна не вносити у декларацію про доходи під час оформлення субсидії. Комісія не враховуватиме такі соціальні виплати, як частина прибутку родини.

Як оформити субсидію

Для отримання пільг ви можете звернутися безпосередньо у відділення ПФУ або ж зробити це через вебпортал. Документи необхідні для оформлення субсидії:

заява;

посвідчення особи, якщо є діти – свідоцтво про народження;

декларація про доходи;

свідоцтво на право власності житла або ж договір оренди.

Зверніть увагу! Якщо субсидію хоче отримати переселенець, він не зобов'язаний надавати договір оренди, достатньо буде довідки про статус ВПО.