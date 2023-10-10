Кто может получить субсидию
При оформлении льгот на оплату коммуналки учитывается несколько важных факторов. Подать заявление на получение пособия могут как арендаторы, так и владельцы жилого помещения.
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Учитывается площадь жилья, состав семьи и ее общий доход и наличие других льгот. Определенные социальные выплаты не учитываются в общей прибыли семьи, о такой денежной помощи:
- 10 пенсий за то, что имевший на это право гражданин досрочно не вышел пенсию;
- для ВПЛ;
- по рождению ребенка.
Все эти выплаты можно не вносить в право на доходы при оформлении субсидии. Комиссия не будет учитывать такие социальные выплаты, как часть дохода семьи.
Как оформить субсидию
Для получения льгот вы можете обратиться непосредственно в отделение ПФУ или сделать это через веб-портал. Документы необходимые для оформления субсидии:
- заявление;
- удостоверение личности, если есть дети – свидетельство о рождении;
- право на доходы;
- свидетельство на право собственности жилья или договор аренды.