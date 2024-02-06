50 мільярдів євро від ЄС: коли Україна отримає кошти

Міжнародна спільнота продовжує допомагати Україні. Зокрема, ЄС уже готується до надання 50 мільярдів євро на підтримку українського бюджету.

Коли Україна отримає кошти

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголошує, що угода, укладена 5 лютого, – це вагомий крок в інтеграції України в ЄС. Безумовно, європейська спільнота продовжить допомагати своєму майбутньому члену.

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50 мільярдів євро Україна має отримати за програмою Ukraine Facility. Глава Єврокомісії наполягає на тому, що ЄС триматиме своє слово і продовжить підтримувати український бюджет, поки це буде потрібно.

Урсула фон дер Ляєн Глава Єврокомісії Плануємо розпочати виплати у березні.

На що витратять гроші від ЄС

Допомога Ukraine Facility була утверджена ще 1 лютого, а уже 5 числа досягнуто попередні угоди, відносно реалізації програми відновлення української території. Проєкт діятиме з 2024 по 2027 рік.

Кінцевий документ має бути схвалений Європарламентом на пленарній сесії. Засідання планується на 26 – 29 лютого.

Загалом Україні мають надати 50 мільярдів євро. З них 33 мільярди євро – кредити, 17 мільярдів євро – гранти. Перший березневий платіж планується у сумі 4,5 мільярда євро.