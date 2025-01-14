Шмигаль назвав суму коштів, яку Україна отримала від ЄС з початку повномасштабної війни

З початку повномасштабної війни Україна залучила від Євросоюзу та європейських країн понад 50 мільярдів доларів. Зокрема у 2025 році Київ вже отримав від Європейського Союзу перші 3 мільярдів євро.

Скільки грошей Україна отримала від ЄС з початку повномасштабного вторгнення

Вони будуть забезпечені доходами від заморожених активів Росії, пише 24 канал з посиланням на слова премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

Продовжуємо наше співробітництво з ЄС в усіх сферах. Особливо Україна вдячна за фінансову підтримку,

— зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що станом на сьогодні Європейський Союз — ключовий донор українського бюджету. Так за 35 місяців повномасштабного вторгнення до бюджету залучили понад 50 мільярдів доларів від країн Європи та блоку.

Зокрема Денис Шмигаль подякував європейським партнерам за постійну підтримку та українським військовослужбовцям за можливість країні вільно обирати свій європейський шлях.