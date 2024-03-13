6 мільярдів євро допомоги від ЄС: скільки Україна отримає вже у березні

Кошти від ЄС будуть використані для забезпечення фінансування поточних потреб державного бюджету України. Програма від ЄС спрямована на підтримку та розвиток України в різних сферах, включаючи економіку та соціальні програми.

Перехідне фінансування для України

У вівторок, 12 березня, була підписана угода між Києвом та Європейським Союзом щодо перехідного фінансування для України на суму 6 мільярдів євро.

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Міністр економіки України Юлія Свириденко також оголосила, що Україна завершує підготовку Плану для Ukraine Facility разом з європейськими партнерами і готується до повноцінного запуску програми.

Юлія Свириденко Перший віцепрем’єр-міністр та міністр економіки України Ми досягли значного прогресу. Підписання Угоди дозволить розпочати фінансування ще до офіційного затвердження плану і забезпечить 6 мільярдів євро для покриття поточних потреб державного бюджету впродовж березня та квітня цього року.

Очікується, що перший платіж в розмірі 4,5 мільярда євро буде зарахований до Державного бюджету України у березні. Решта суми, яка становить 1,5 мільярда євро, очікується у квітні 2024 року, після оцінки досягнутих індикаторів Європейською Комісією.

Що відомо про Ukraine Facility Ukraine Facility – це унікальний інструмент з підтримки економічного розвитку та відновлення України на її шляху вступу до ЄС. В рамках Інструменту Україна отримає близько 39 мільярдів євро прямого бюджетного фінансування, з яких понад 5 мільярдів євро – складають гранти.

Скільки ще отримає Україна

Після затвердження плану для Ukraine Facility Україною, очікується, що 1,9 мільярда євро безумовного фінансування буде спрямовано до державного бюджету. Решту бюджетної підтримки Україна буде отримувати щоквартально після досягнення індикаторів, передбачених у відповідному плані.

У рамках механізму перехідного фінансування Україна реалізує 5 індикаторів у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища тощо,

– йдеться у повідомленні.

Згідно інформацією від відомства, підписантами від української сторони були міністр фінансів Сергій Марченко, перший віцепрем’єр-міністр та міністр економіки Юлія Свириденко і голова Національного банку Андрій Пишний.