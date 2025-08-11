Укр Рус
11 серпня, 16:20
Новий транш від ЄС: яку підтримку отримає Україна

Анастасія Зорик
Основні тези
  • ЄС надав Україні нову допомогу з прибутків від заморожених російських активів.
  • 95% цього траншу буде спрямовано через ULCM для безповоротної підтримки, а 5% – через Європейський фонд миру (EPF).

У ЄС надійшов третій трансфер надзвичайних доходів з заморожених активів російського Центробанку. Загальна сума надходжень – 1,6 мільярда євро.

Яку підтримку від Європи отримає Україна?

На допомогу у виплаті кредитів України буде використано 1,5 мільярда євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейську правду.

Зверніть увагу! Ці 1,6 мільярда євро – є прибутками від заморожених російських активів. Перший такий трансфер був ще у липні 2024 року, другий – у квітні 2025 року.

90% перших двох траншів були використані для підтримки України через Європейський фонд миру (EPF), а 10% – через інструмент Ukraine Facility. Починаючи з цього третього траншу, 95% надходжень буде спрямовано на підтримку України через механізм кредитного співробітництва з Україною, 
– зазначає Єврокомісія.

Вказаний механізм кредитного співробітництва –  ULCM. Зазначимо, що ще 5% від цієї суми буде передано через EPF.

Що таке ULCM?

ULCM – це механізм, що дозволяє Україні отримати безповоротну підтримку, яка допоможе погасити позику макрофінансової допомоги від ЄС. Також таким чином має бути закрито кредити від двосторонніх кредиторів. 