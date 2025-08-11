В ЕС поступил третий трансфер чрезвычайных доходов с замороженных активов российского Центробанка. Общая сума поступлений – 1,6 миллиарда евро.

Какую поддержку от Европы получит Украина?

На помощь в выплате кредитов Украины будет использовано 1,5 миллиарда евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейскую правду.

Обратите внимание! Эти 1,6 миллиарда евро – являются доходами от замороженных российских активов. Первый такой трансфер был еще в июле 2024 года, второй – в апреле 2025 года.

90% первых двух траншей были использованы для поддержки Украины через Европейский фонд мира (EPF), а 10% – через инструмент Ukraine Facility. Начиная с этого третьего транша, 95% поступлений будет направлено на поддержку Украины через механизм кредитного сотрудничества с Украиной,

– отмечает Еврокомиссия.

Указанный механизм кредитного сотрудничества – ULCM. Отметим, что еще 5% от этой суммы будет передано через EPF.