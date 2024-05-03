Тепер вже без допомоги: які ВПО більше не отримують виплати

Мінфін підготувало Методику верифікації допомоги для забезпечення ВПО. Проте з 1 березня частина переселенців припинила отримувати гроші від держави.

Хто вже не отримує виплати

З 1 березня 2024 року, допомогу для ВПО почали нараховувати враховуючи фактичні потреби сімей у допомозі. Через це достатньо заможні родини більше не отримують виплат від держави.

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Рішення про ухвалення продовження допомоги для кожної сім'ї ухвалювалося індивідуально.

Нині виплати не отримують:

пенсіонери, які отримують щомісячну пенсію понад 9 444 гривні;

переселенці, середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї яких перевищує 9 444 гривні;

сім'ї, які мають власне житло або автомобіль, іноземну валюту, великий депозит у банку.

Такі зміни мають стимулювати ВПО працездатного віку до пошуку роботи. Нині близько 40% працездатних ВПО наразі працюють, більша половина – не працевлаштовані.

Як тепер перевірятимуть ВПО

Тепер влада перевірятиме правдивість даних, які надали українці, аби отримати допомогу як ВПО. Зокрема порівнюватимуть дані, які були надані для призначення допомоги з тими, які були надані Мінсоцполітики, та з інформацією суб’єктів надання інформації.

Звертатимуть увагу на: