Теперь уже без помощи: какие ВПЛ больше не получают выплаты: какие ВПЛ больше не получают выплаты
Источник:Минсоцполитики
Минфин подготовил Методику верификации помощи для обеспечения ВПЛ. Однако с 1 марта часть переселенцев прекратила получать деньги от государства.
Кто уже не получает выплаты
С 1 марта 2024 года, помощь для ВПЛ начали начислять учитывая фактические потребности семей в помощи. Поэтому достаточно состоятельные семьи больше не получают выплат от государства.
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Решение о принятии продолжения помощи для каждой семьи принималось индивидуально.
Сейчас выплаты не получают:
- пенсионеры, которые получают ежемесячную пенсию более 9 444 гривен;
- переселенцы, среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи которых превышает 9 444 гривны;
- семьи, которые имеют собственное жилье или автомобиль, иностранную валюту, большой депозит в банке.
Такие изменения должны стимулировать ВПЛ трудоспособного возраста к поиску работы. Сейчас около 40% трудоспособных ВПЛ сейчас работают, большая часть – не трудоустроены.
Как теперь будут проверять ВПЛ
Теперь власть будет проверять правдивость данных, которые предоставили украинцы, чтобы получить помощь как ВПЛ. В частности сравнивать данные, которые были предоставлены для назначения помощи с теми, которые были предоставлены Минсоцполитики, и с информацией субъектов предоставления информации.
Обращать внимание на:
- группу инвалидности согласно данным централизованного банка данных по проблемам инвалидности;
- постановку на учет ВПЛ согласно данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах;
- наличие одинаковых записей с персональными данными лица, которому назначена помощь ВПЛ по разным личным делам;
- отбывание наказания в местах лишения свободы;
- наличие жилого помещения: уничтоженного или поврежденного;
- наличие задекларированного/зарегистрированного места жительства реципиента на территории территориальных общин, информация о которых содержится в перечне территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Россией;
- пребывание за границей более 30 календарных дней подряд или более 60 календарных дней совокупно в течение шестимесячного периода получения;
- приобретение транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее пяти лет;
- любую покупку на сумму, превышающую 100 тысяч гривен;
- покупку валюты на сумму свыше 100 тысяч гривен;
- наличие средств на депозитном счете более 100 тысяч гривен.