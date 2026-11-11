Друга платіжка за газ: яку суму доведеться заплатити

Щомісячна сума за розподіл блакитного палива залишається незмінною протягом усього року. Але підхід до нарахувань часто викликає питання у споживачів.

Як формується сума за розподіл газу

Для розрахунку щомісячної плати беруть загальний обсяг спожитого вами газу за попередній "газовий рік", який триває з 1 жовтня до 30 вересня, про що пишуть у "Газмережі".

Цю цифру ділять на 12 рівних частин і множать на чинний тариф філії, який встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Наприклад, обсяг палива, використаний з 1 жовтня 2025 року до 30 вересня 2026 року, стане основою для ваших платіжок на весь 2027 рік.

Якби вартість доставки залежала від фактичного споживання кожного місяця, українці з газовим опаленням отримували б великі рахунки взимку. Саме в опалювальний сезон різко зростають витрати на газ.

Зауважте! Рівні щомісячні платежі дозволяють родинам сплачувати річну вартість послуги поступово, уникаючи надмірного фінансового удару по гаманцю в найхолодніші місяці.

Навіть якщо людина тимчасово не проживає в оселі або споживає мінімум, платити за підтримку інфраструктури все одно доведеться. Для таких побутових споживачів держава передбачила мінімальну річну замовлену потужність, яка залежить від наявних приладів.

Якщо є лише газова плита для приготування їжі, мінімум становить 39 кубометрів на рік;

за наявності ще й газової колонки для підігріву води – 126 кубометрів;

а для будинків із газовим опаленням – 314 кубометрів.

Якщо фактичне споживання за рік виявилося меншим за ці показники, оператор ГРМ все одно застосує мінімальний обсяг. Наприклад, для квартири лише з плитою 39 кубометрів поділять на 12 місяців, що дасть 3,25 кубометра. За умовного тарифу у 2 гривні з ПДВ, щомісячна плата становитиме лише 6,50 гривні.

Нагадаємо, що українці продовжують отримувати основну квитанцію за спожите паливо, ціни на яке нещодавно оновилися. З 1 листопада 2026 року деякі постачальники різко підняли вартість місячних комерційних пропозицій. Проте для 98% українських родин, які обслуговуються у ГК "Нафтогаз України", базовий річний тариф на газ залишається незмінним і становить 7,96 гривні за куб.