Газ із 1 листопада подорожчає: Скільки доведеться платити за кубометр

Кому доведеться платити більше за газ

З 1 листопада 2026 року деякі газопостачальники переглянули вартість місячних комерційних пропозицій для населення: тепер ціна одного кубометра залежно від компанії становить від 8,46 до 27,50 гривні. Проте для 98% українських родин, які є клієнтами ГК "Нафтогаз України", базовий тариф залишається незмінним і становить 7,96 гривні за куб, про що пише ГазПравда.

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Ця ціна зафіксована щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Важливо пам'ятати, що річні тарифи є базовими за замовчуванням, тому постачальники не мають права самовільно переводити людей на дорогі місячні пакети.

Річні тарифні пропозиції є базовими для побутових споживачів. Перехід на місячний комерційний тариф відбувається за вибором споживача, тому саме по собі підвищення місячних цін не означає автоматичного збільшення платіжок для всіх українців.

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Загалом на українському ринку працюють вісім постачальників газу для населення. Чотири з них пропонують виключно річні тарифи, ще чотири мають як фіксовані річні, так і змінні місячні пропозиції.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Які ціни пропонують інші постачальники

Річні пропозиції інших компаній залишаються стабільними та коливаються в межах від 7,96 до 9,99 гривні за кубометр. Наприклад, "Тернопільоблгаз збут" пропонує газ по 7,96 гривні, "Прикарпат енерго трейд" встановив ціну 7,98 гривні, а "Галнафтогаз" – 7,99 гривні за куб.

Найвищу річну ціну наразі утримує "Ритейл Сервіс" (ТМ "СвітлоГаз") – 9,99 гривні за кубометр. Водночас саме на місячних тарифах спостерігаються найбільші стрибки: у компанії "Львівенергозбут" комерційна пропозиція на листопад злетіла до 27,50 гривні за куб.

Що відомо про передісторію тарифів

Стабільність базових цін для населення гарантується дією державного мораторію на підвищення вартості окремих комунальних послуг під час воєнного стану. Як повідомлялося раніше, фіксована ціна від "Нафтогазу" діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року, що захищає сімейні бюджети від різких стрибків на енергоносії.

Окрім самої вартості газу, українці продовжують отримувати другу платіжку за доставку. Ця сума розраховується індивідуально на основі обсягів споживання за минулий "газовий рік", тому економне використання ресурсу дозволяє відчутно скоротити витрати на розподіл у майбутньому.