С 1 ноября газ подорожает: сколько придется платить за кубометр

Кому придется платить больше за газ

С 1 ноября 2026 года некоторые газопоставщики пересмотрели стоимость месячных коммерческих предложений для населения: теперь цена одного кубометра в зависимости от компании составляет от 8,46 до 27,50 гривны. Однако для 98% украинских семей, являющихся клиентами ГК "Нафтогаз Украины", базовый тариф остается неизменным и составляет 7,96 гривны за куб, о чем пишет ГазПравда.

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Эта цена зафиксирована как минимум до 30 апреля 2027 года.

Важно помнить, что годовые тарифы являются базовыми по умолчанию, поэтому поставщики не имеют права самовольно переводить потребителей на дорогие месячные тарифные планы.

Годовые тарифные предложения являются базовыми для бытовых потребителей. Переход на месячный коммерческий тариф происходит по выбору потребителя, поэтому само по себе повышение месячных цен не означает автоматического увеличения счетов для всех украинцев.

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Всего на украинском рынке работают восемь поставщиков газа для населения. Четыре из них предлагают исключительно годовые тарифы, еще четыре имеют как фиксированные годовые, так и переменные месячные предложения.

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Какие цены предлагают другие поставщики

Годовые предложения других компаний остаются стабильными и колеблются в пределах от 7,96 до 9,99 гривны за кубометр. Например, "Тернопольоблгаз сбыт" предлагает газ по 7,96 гривны, "Прикарпат энерго трейд" установил цену 7,98 гривны, а "Галнафтогаз" – 7,99 гривны за куб.

Самую высокую годовую цену пока удерживает "Ритейл Сервис" (ТМ "СветГаз") – 9,99 гривны за кубометр. В то же время именно по месячным тарифам наблюдаются самые значительные скачки: у компании "Львовэнергосбыт" коммерческое предложение на ноябрь взлетело до 27,50 гривны за куб.

Что известно о предыстории тарифов

Стабильность базовых цен для населения гарантируется действием государственного моратория на повышение стоимости отдельных коммунальных услуг во время военного положения. Как сообщалось ранее, фиксированная цена от "Нафтогаза" будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года, что защищает семейные бюджеты от резких скачков цен на энергоносители.

Помимо самой стоимости газа, украинцы продолжают получать второй счет за доставку. Эта сумма рассчитывается индивидуально на основе объемов потребления за прошлый "газовый год", поэтому экономное использование ресурса позволяет ощутимо сократить расходы на распределение в будущем.