Як не платити за доставку газу у 2025 році

В Україні всі споживачі природного газу мають платити за його доставку, якщо вони підключені до газової мережі. Проте є можливість позбутися цих нарахувань.

Хто повинен платити за доставку газу

Українці щомісяця отримують дві платіжки за газ – за спожите паливо і його доставку. Жодних пільг на оплату доставки не передбачається, повідомляє 24 Канал з посиланням на НКРЕКП.

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Платити за доставку газу повинні навіть ті українці, які фактично його не використовують:

Плату на транспортування газу нараховують автоматично на основі даних про під’єднання до газової мережі.

Якщо квартира чи будинок підключені до газопостачання, споживач у будь-якому разі отримуватиме кожного місяця платіжку за доставку газу, незалежно від споживання.

Важливо! Газ для побутових споживачів наразі коштує 7,96 гривні на кубічний метр. Такий тариф залишиться незмінним щонайменше до 30 квітня 2026 року. Однак плата за доставку газу розраховується окремо, на основі обсягів спожитого палива.

Як не платити за доставку газу

Єдиний спосіб законно не платити за доставку газу у 2025 році – офіційно відключитися від газової мережі та розірвати договір зі своїм газовим оператором.

Для цього необхідно виконати кілька кроків:

звернутися із заявою до свого оператора газорозподільчої мережі про розірвання договору;

отримати акт про припинення постачання газу;

дочекатися, поки приїдуть спеціалісти газової служби та фізично відключать газопостачання до вашого будинку чи квартири.

Лише після того, як подача газу буде перекрита, плату за доставку припинять.

Варто знати! Якщо оператор газорозподільчої мережі відмовляється відключати домогосподарство від газової мережі або тягне з відключенням, можна подати скаргу до НКРЕКП.