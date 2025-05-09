Доставка газу: скільки українцям доведеться платити у травні

Упродовж кількох років українці отримують по дві платіжки за газ: за постачання газу та за розподілу (доставку). Проте дехто може не платити за доставку газу.

Скільки коштує доставка газу

Тариф на доставку газу встановлюють щороку 1 січня, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Київгаз".

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Вартість доставки газу може різнитися, у залежності від області й постачальника. До прикладу, для клієнтів "Київгазу" затверджений тариф 0,384 гривні за 1 кубометр на місяць.

Тарифи на доставку газу в інших областях:

"Газмережі", Вінницька філія – 2,112 гривні за кубометр;

ТОВ "Газовик" – 2,148 гривні за кубометр;

ТОВ "Газпостачсервіс" – 2,952 гривні за кубометр;

"Газмережі", Волинська філія – 1,884 гривні за кубометр;

"Газмережі", Дніпровська філія – 1,080 гривні за кубометр;

"Газмережі", Криворізька філія – 0,636 гривні за кубометр;

ПАТ "Донецькоблгаз" – 1,416 гривні за кубометр;

"Газмережі", Житомирська філія – 2,040 гривні за кубометр;

"Газмережі", Закарпатська філія – 2,388 гривні за кубометр;

ПАТ "Запоріжгаз" – 1,104 гривні за кубометр;

"Газмережі", Київська філія – 1,788 гривні за кубометр;

ПАТ "Київгаз" – 0,384 гривні за кубометр;

"Газмережі", Івано-Франківська філія – 2,232 гривні за кубометр;

"Газмережі", Кропивницька філія – 1,788 гривні за кубометр;

"Газмережі", Львівська філія – 2,028 гривні за кубометр;

ТОВ "Спектргаз" – 2,820 гривні за кубометр;

"Газмережі", Миколаївська філія – 2,388 гривні за кубометр;

ПАТ "Одесагаз" – 1,308 гривні за кубометр;

ПАТ "Полтавагаз" – 2,112 гривні за кубометр;

ПАТ "Кременчукгаз" – 0,552 гривні за кубометр;

"Газмережі", Рівненська філія – 1,848 гривні за кубометр;

"Газмережі", Сумська філія – 1,608 гривні за кубометр;

"Газмережі", Тернопільська філія – 2,100 гривні за кубометр;

ПАТ "Тернопільміськгаз" – 0,960 гривні за кубометр;

ПАТ "Херсонгаз" – 1,944 гривні за кубометр;

"Газмережі", Хмельницька філія – 1,848 гривні за кубометр;

"Газмережі", Черкаська філія – 0,684 гривні за кубометр;

ПАТ "Уманьгаз" – 2,340 гривні за кубометр;

"Газмережі", Чернівецька філія – 2,388 гривні за кубометр;

"Газмережі", Чернігівська філія – 2,112 гривні за кубометр;

Як порахувати плату за доставку газу

Порахуємо вартість послуги на прикладі споживача "Київгазу". Споживач у Києві з газовою плитою за рік використав 150 кубометрів газу. Отже його місячна плата за доставку газу розраховується за такою формулою: 150 кубометрів ÷ 12 місяців × 0,384 гривні = 4,80 гривень/кубометр.

Чи можна не платити за транспортування газу

Споживачі мають платити за доставку газу, навіть якщо не користуються ним, проте мають підключення до мережі.

Для розрахунку цього платежу враховують мінімально встановлені показники, тож окремих тарифів на газ чи пільг для вразливих категорій населення немає. Щоб зекономити гроші, потрібно повністю від'єднатися від газової мережі.