Пенсія у 50 років: хто з чоловіків зможе вийти на відпочинок раніше

Згідно з теперішнім українським законодавством, деякі українці зможуть вийти на пенсію у 50 років. Йдеться про спеціальності з особливим нарахуванням страхового стажу.

Хто з українців зможе раніше вийти на пенсію

Українці зможуть вийти на пенсію у 60 років, якщо мають достатню кількість страхового стажу. Станом на 2023 рік – це 30 років, як для чоловіків, так і для жінок.

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Які спеціалісти можуть вийти на пенсію раніше:

Робітники, що працювали на підземних роботах, особливо шкідливих умовах.

Якщо спеціалісти цього профілю хочуть вийти на пенсію у 50 років, їм потрібно мати мінімум 25 років стажу.

Працівники, які мали особливо складні умови праці.

Для виходу на пенсію у 55 років, вони мають мати мінімум 30 років стажу.

Водії важких автомобілів та міського транспорту.

Ці робітники можуть вийти на пенсію у 55 років, маючи стаж щонайменше 30 років. Зауважте, що мінімум 12 років та 6 місяців з загальної кількості пропрацьованих років, має бути на вказаній спеціальності.

Працівники сільського господарства.

Для того аби вийти на пенсію у 55 років, трактористи-машиністи, що працюють на полях мають набути мінімум 30 років стажу. Щонайменше 20 років з яких належить саме сільському господарству.

Як оформити пенсію достроково

Якщо ваша спеціальність підпадає під пільгове законодавство, ви можете оформити пенсію у найближчому Пенсійному фонду або онлайн.

Перерахунок вашого стажу відбувається автоматично відповідно до записів у трудовій книзі.