Кому дозволено виходити на пенсію достроково

Достроково на пенсію можуть вийти не лише ті, хто працював за списками №1 і №2 або має необхідний стаж. Існує також ряд професій, які дають право на вихід на пенсію за віком на п’ять років раніше, тобто з 55 років. А деякі жінки можуть піти на пенсію навіть до досягнення 50 років, незалежно від віку і стажу.

Хто в Україні може виходити на пенсію раніше

Зниження пенсійного віку поширюється, зокрема, на працівників сільського господарства, водіїв міського транспорту, працівниць текстильних підприємств та інших категорій. Такі пільги визначені статтею 114 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", повідомляє 24 Канал із посиланням на "На пенсії".

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Втім, усі зазначені види дострокових пенсій розраховуються на загальних підставах, залежно від загального стажу і зарплати людини. А саме, мова йде про:

Трактористи та доярки

Чоловіки, які працюють трактористами та займаються сільськогосподарським виробництвом, можуть отримати пенсію в 55 років за наявності 30 років стажу, з яких 20 років – на відповідній роботі. Водночас жінки, які працюють трактористками, машиністками будівельних машин або доярками, можуть вийти на пенсію в 55 років, маючи 25 років стажу (для трактористок – 15 років на роботі) та виконуючи норми обслуговування, які повинно встановити підприємство.

Працівники текстильного виробництва

Жінки, зайняті на текстильному виробництві (на верстатах і машинах), можуть вийти на пенсію в 55 років, маючи не менше 20 років стажу на зазначених роботах. Є спеціальний перелік професій, затверджений урядом.

Багатодітні жінки

Жінки, які працюють у сільському господарстві і виховали п’ять і більше дітей до 14 років, можуть отримати пенсію незалежно від віку.

Водії

Водії міського транспорту та великовагових автомобілів мають право на дострокову пенсію в 55 років, якщо мають відповідний стаж: для чоловіків – 30 років загального стажу, з яких 12,5 років – на зазначеній роботі, для жінок – 25 років, з яких 10 років – на тій же роботі.

Зверніть увагу! Перелік категорій громадян, які мають право на дострокову пенсію, не обмежується лише згаданими випадками. Пільгові умови також поширюються на батьків дітей з інвалідністю або орфанними захворюваннями, батьків і подружжя загиблих учасників бойових дій, осіб, звільнених за півтора року до досягнення пенсійного віку, а також інші категорії громадян.